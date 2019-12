El tenso cruce entre Fabián Doman y Ceferino Reato: "Hablá con las autoridades del canal"

El programa de debate Intratables vivió un momento de suma tensión al aire cuando Fabián Doman y uno de los panelistas más macristas del ciclo, Ceferino Reato, se cruzaran por las opiniones que el conductor transmite sobre los diversos temas que trataban.

"¿Puedo opinar algo? Ya que es un programa de panel todavía y los panelistas podemos opinar, creo yo todavía", lanzó Reato, chicaneando al conductor que no la dejó pasar y le preguntó si en alguna ocasión no pudo hacerlo.

El periodista oficialista aprovechó y disparó: "vos opinás mucho loco. No me molesta, pero para qué vengo, para opinar". Doman, visiblemente molesto, respondió: "¿Querés conducir? ¿Yo no puedo opinar?"

"No, para nada, quiero opinar. Opinar es acá me parece. Creo yo. Si, opiná lo que quieras. Pero dejame opinar a mi también, que para eso vine", respondió Reato.

Doman no soportó el planteo de su panelista y deslizó: "Hablá con las autoridades del canal si te molesta que yo opine. Tengo al resto de los panelistas que pueden opinar también, ¿solamente vos podes?". La discusión finalizó con un silencio incómodo y el pase para que pueda hablar Diego Brancatelli.