El relato de una estudiante universitaria que conmovió a Axel Kicillof en José C. Paz

Axel Kicillof estuvo en la Universidad de José C. Paz y fue conmovido al recibir el relato de Mónica Villalba, una mujer que viene de una familia trabajadora y logró terminar sus estudios como abogada.

"Quiero decir que soy hija de un obrero, de una mujer dedicada a su casa y a sus hijos. Ser profesional parecía ser un sueño imposible, porque era por problemas económicos se pensaba para los estudios o para comer. Pero gracias a estas políticas públicas, que es lo que necesita la Argentina para seguir creciendo", aseguró la joven, que fue aplaudida por el gobernador electo.

Para concluir, Villalba quiso dejar un mensaje para los hijos de trabajadores en este contexto de crisis económica y concluyó: "Ser profesional es posible, no se rindan, y no dejen que nadie les diga que no se puede".

La conferencia se celebró por los 70 años de la gratuidad de la universidad pública. El exministro de Economía estuvo acompañado por el intendente de José C. Paz, Mario Ishii, quien presentó la historia del padre y hija universitaria y los hizo pasar al escenario para recibir el aplauso de la gente.