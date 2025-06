Permiten a madre de adolescente que murió por "surfear en el metro" de Nueva York demandar a Meta y TikTok

FOTO DE ARCHIVO: Varias personas caminan detrás de un logotipo de la empresa Meta Platforms, durante una conferencia en Mumbai

La madre de un joven de 15 años de Manhattan que murió mientras hacía "surf en el metro" en un tren en marcha podrá demandar a Meta Platforms y ByteDance, propietaria de TikTok, por homicidio culposo, dictaminó un juez del estado de Nueva York.

El juez Paul Goetz falló el viernes que Norma Nazario podía demostrar que Meta y ByteDance "incitaron" a su hijo Zackery a surfear en el metro al hacerlo adicto a Instagram y TikTok, donde veía contenido sobre "retos peligrosos". Meta, ByteDance y la empresa matriz de Snapchat, Snap, enfrentan miles de demandas alegando que sus plataformas son adictivas y causan daños a niños, escuelas y gobiernos.

Zackery Nazario murió el 20 de febrero de 2023, después de subir junto a su novia a un tren con destino a Brooklyn mientras cruzaba el puente de Williamsburg.

Su madre dijo que una luz de cruce golpeó a Zackery, provocando que cayera entre los vagones del metro, que le pasaron por encima. Agregó que más tarde encontró varios vídeos relacionados con el surf en el metro en las cuentas de redes sociales de Zackery.

Meta y ByteDance calificaron de "desgarradora" la muerte de Nazario, pero alegaron inmunidad por el contenido generado por los usuarios en virtud de la Sección 230 de la Ley federal de Decencia en las Comunicaciones federal y la cláusula de libertad de expresión de la Primera Enmienda de la Constitución de Estados Unidos.

Sin embargo, el juez de Manhattan dijo que Norma Nazario podía intentar demostrar que su hijo era un objetivo debido a su edad.

"Basándose en las alegaciones de la demanda", escribió Goetz, "es plausible que el papel de los acusados en las redes sociales excediera el de asistencia neutral en la promoción de contenidos, y constituyera una identificación activa de los usuarios que se verían más afectados".

Goetz agregó que Norma Nazario puede presentar demandas por homicidio culposo, responsabilidad por productos defectuosos y negligencia.

Meta, ByteDance y sus abogados no hicieron comentarios de inmediato. Los abogados de Norma Nazario tampoco respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios.

Al menos seis personas murieron a causa del surf en el metro en 2024, dijo la policía de la ciudad de Nueva York.

El caso es Nazario v ByteDance Ltd et al, Tribunal Supremo del Estado de Nueva York, Condado de Nueva York, No. 151540/2024.

Con información de Reuters