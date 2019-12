El reclamo laboral en vivo de Jorge Rial a América TV tras la entrevista a Axel Kicillof

Después de que Jorge Rial reemplazara a Luis Novaresio en la conducción de Debo Decir, el programa que el periodista político tiene por la pantalla de América los domingos a la noche, el conductor de Intrusos aprovechó para criticar al aire a las autoridades del canal.

Rial aseguró que quedó muy satisfecho con su labor y que fue muy bien recibido en las redes sociales, donde obtuvo favorables críticas.

"Fue un gran living, muy divertido. Me encanta este formato, y todos me llaman para felicitarme y decirme que ese es mi formato", afirmó en la apertura de Intrusos. Y agregó: "Y bueno, hablen con la gente del canal, nunca me dieron una oportunidad de hacer una cosa así. Nunca, eh".

"Todos los que pasaron por este canal, aunque sea tres meses, tuvieron la oportunidad. Yo nunca la tuve. Seguramente, lo hago mal…", agregó con ironía. "A mí me encanta, pero no me la dan, no me tienen fe en este canal", concluyó.

Frente a esto, Daniel Ambrosino le respondió: "Bueno, quizás te la dan ahora, hiciste el casting en vivo".