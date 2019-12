El popular actor Zac Efron habló de la peligrosa enfermedad que casi lo mata

El actor estadounidense Zac Efron se comunicó con sus seguidores vía Twitter e Instagram para informar su favorable estado de salud, luego de superar una infección que casi lo mata. “Estoy muy agradecido con todos los que han contactado conmigo.

Me enfermé en Papúa Nueva Guinea, pero me recuperé rápidamente y terminé unas increíbles 3 semanas allí. Estoy en casa para las vacaciones con mis amigos y familia. Gracias a todos por su amor y preocupación, ¡Los veo en el 2020!”, publicó Efron, quien se encontraba grabando un episodio de su nuevo show de televisión, “Killing Zac Efron".

Luego de que se difundiese que había sido hospitalizado luego de haber contraído una "infección tifoidea o bacteriana similar”, los fans del artista se mostraron preocupados por su salud en redes. No obstante, la enfermedad se estabilizó a los pocos días y fue dado de alta.

¿De qué se trata la fiebre tifoidea? Es una enfermedad potencialmente mortal causada por bacterias que se pueden encontrar en el agua y los alimentos contaminados. Aquellos que la contraen pueden ser tratadas con antibióticos y vacunas.

Very thankful to everyone who has reached out.

I did get sick in Papua New Guinea but I bounced back quick and finished an amazing 3 weeks in P.N.G.

I’m home for the holidays with my friends and family. Thanks for all the love and concern, see you in 2020! pic.twitter.com/SEcopCmqAB