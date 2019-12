Las mejores películas y series de 2019 según Barack Obama

El cinéfilo menos pensado armó su propio listado con las mejores películas y series del año: Barack Obama. El expresidente de los Estados Unidos compartió en redes sociales sus favoritas de 2019, y causó revuelo entre usuarios de Twitter.

Entre ellas encontramos documentales como Amazing Grace, impactante retrato de un concierto de Aretha Franklin, y Apollo 11, con alucinante material inédito sobre la llegada a la Luna en 1969. También figuran grandes directores norteamericanos como Martin Scorsese (The Irishman), Noah Baumbach (A Marriage Story) y Greta Gerwig (Little Women), y algunas sorpresas no estadounidenses como la increíble Parasite,

Si bien la lista es casi en su totalidad de películas, Obama recomienda algunas series que lo marcaron y merecen un lugar en su podio 2019. Entre las seleccionadas figura la prestigiosa Fleabag, serie de Phoebe Waller-Bridge, en cuyo primer episodio se ve a la protagonista masturbándose con un discurso del propio ex mandatario en Youtube.

Next up are my favorite movies and TV shows of 2019. Of course, there’s also American Factory, a film from our own production company, Higher Ground, that was recently shortlisted for an Oscar. Here’s the full list: pic.twitter.com/PEcgwotcxm