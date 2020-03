El peor regalo de cumpleaños para Yanina Latorre

El encierro le jugó una mala pasada a la panelista de televisión Yanina Latorre. La mediática compartió en sus stories de Instagram distintos videos hablando de su fallido cumpleaños.

La panelista de “Los Ángeles de la Mañana” dio detalles de cómo está pasando su día especial, bastante limitado por el aislamiento social. Pero hizo alusión a un polémico obsequio.

“¿Qué les doy a decir? No puedo abrazar, no puedo besar, no puedo recibir regalos. ¿Saben lo que me regaló mi familia? Una valija”, comenzó diciendo sobre su día especial.

“Yo los amo, es divina. Es de marca. ¿A dónde carajo voy con una valija?. Diego me odia tanto que me regala una valija en cuarentena. Pensalo”, escribió la integrante de “Polino Auténtico” en sus stories.