La confesión de Martín Tetaz por la vuelta de Cristina Kirchner

El economista Martín Tetaz reconoció que "hay muchas chances de que gane" la fórmula de Alberto Fernández y Cristina Kirchner en las elecciones presidenciales y sostuvo que el posible triunfo dispara el Riesgo País.

"Hay muchas chances de que gane Cristina y porque ya estuvieron diciendo desde el entorno de Cristina, Alberto Fernandez y otros del entorno, dijeron que hay alguna deuda de jurisdicción local que lo podemos recortar", sostuvo Tetaz.

"Hay fondos suficientes para enfrentar cualquier vencimiento de deuda. No pasa nada. No hay ningún riesgo de no poder pagar deuda el año que viene", sostuvo Tetaz en su columna en el programa de Alfredo Leuco que se emite por Todo Noticias (TN).

"Yo lo llamo el riesgo K", afirmó Tetaz, quien se hizo famoso en las redes sociales por desmentir que el dólar iba a subir cuando la divisa estaba en 20 pesos y se disparó por encima de los 40.