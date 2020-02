El mal momento de Nancy Pazos tras la muerte de su padre

La periodista Nancy Pazos comunicó a través de sus redes sociales el fallecimiento de su padre, Horacio, y dejó un sentido escrito en homenaje a su vida.

“Y al final te fuiste. No nos pudimos tomar el último Gancia. Es la única cuenta pendiente que tengo con vos. Compartir un trago más. Pero mirá lo que será la sincronía del universo que después de mucho tiempo me serví uno en casa pensando en vos, en el preciso instante que vos partías”, arranca diciendo su emotiva y extensa carta de despedida.

Horacio Pazos tenía 73 años y estaba internado en terapia intensiva en el hospital Argerich desde hacía 74 días, peleando contra una dura enfermedad que lo había dejado ciego. “Tomé la decisión más difícil de mi vida al pedirle a los médicos que no te forzaran más. Fue la última lección que me diste. Respetar los tiempos del otro. No ser egoísta. Te dejé ir porque ya no dabas más”, contó Nancy.

Junto a sus cálidas palabras, compartió una selfie donde se los ve radiantes y sonrientes. “Esta foto tiene exacto un año. Ya te habías quedado ciego. Pero igual te reías con esa risa contagiosa con la que le peleabas a la vida”, resaltó en su posteo de Instagram, que también replicó en cuenta de Twitter.

Y recordó que más allá del dramático momento que estaba atravesando y mientras le ponían el hombro a los desalentadores “partes médicos”, siguieron siendo tan compinches como siempre: “En medio de esa tortura que es el parte diario de la terapia intensiva pudimos acariciarnos, reírnos y ejercitar ese humor negro que tanto nos caracteriza”.

“No creo en el más allá. Pero estoy segura que si existiera ya estarías en el Bar, Spa o Casino del paraíso. Porque lo tuyo siempre fue el disfrute. Y ver el vaso medio lleno de la vida. Gracias por todo padre de mi vida”, concluyó.