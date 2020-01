El llanto desconsolado de Pamela David en cámara

Después de despedir este 31 de diciembre su programa, Pamela David decidió hablar. En una entrevista explicó por qué no estará por un tiempo al frente de ningún ciclo y lloró en cámara.

Pamela a la tarde fue el ciclo que condujo durante tres años consecutivos por la pantalla de América, el canal donde se lanzó como conductora en 2011 al frente de Desayuno Americano. Luego de su finalización en 2019, ahora aclaró que su alejamiento no será definitivo y que será sólo una pausa.

Pero en ese contexto, explicó cuáles fueron los motivos que la llevaron a tomar esa decisión y cuáles son sus sensaciones.

"Me siento bien, plena, agradecida. Terminamos todos bien, que era lo que más me preocupaba porque mi decisión involucró a un equipo entero. Pero todos entendieron. Armamos un gran grupo en el que había mucha comunicación, diálogo, un vínculo en el que no había dobles discursos. Y ellos (por sus compañeros) siempre estuvieron al tanto de mi búsqueda personal. Quería cambiar y hacer otra cosa, y se los conté", aclaró la exGran Hermano.

Y profundizó: "Siempre traté de darle lo mejor al canal, que me dio la oportunidad de crecer desde siempre, donde me convertí en conductora. Me acuerdo de cada trabajito y todos me sirvieron, pero en América fue el crecimiento más grande. Muchos años, diferentes formatos. Gran Hermano, Desayuno Americano, las notas en Fuera de foco".

"Se terminó el tercer año de este formato y si me preguntás qué quiero hacer, no lo sé. De verdad que no sé y todavía no tengo ninguna propuesta. Pero sí sé que esto no lo quería seguir haciendo. No lo digo mal, por eso empecé aclarando que estoy agradecida", aclaró en diálogo con Clarín.

En ese sentido, contó que está haciendo PamLive, un programa en redes sociales que le permite hacer entrevistas y continuar al aire. "Me encanta y el tiempo se me pasa volando, disfruto de hacerlo. Hay una cosa más espiritual y hoy no quiero poner el foco en el 'no' sino en lo que 'sí' quiero hacer. Por eso, la verdad es que lo que quiero hacer no entra en el vivo de la noticia que tiene América, en el canal caliente de las 24 horas. América tiene esa cosa fuerte de ir con todo, y me sirvió aprender a hacer eso, el entrenamiento, pero ya no lo quiero más", sostuvo.

"Mi decisión tiene que ver con algo personal de decir 'quiero buscar con qué vibro'. Necesito parar la pelota y, no tengo otra palabra para explicarlo: quiero vibrar con lo que haga", remarcó.

En ese momento, entre lágrimas, explicó: "A mí no me pasó pero hubo una pérdida y me di cuenta de que un día para el otro se termina todo. Y cuando te pasa eso decís 'la vida es tan corta a veces que todo lo que hagas tiene que ser con felicidad absoluta'. Sobre todo cuando podés elegir, y ese es mi caso. Me costó un montó tomar la decisión, porque involucra a mis compañeros. Pero dije 'bueno, es mi vida, y en mi vida soy la única que tomo las decisiones'. Por eso no sé qué es, pero lo que haga me va a hacer feliz".

"Quiero trabajar feliz, comunicar. Me encanta la televisión, no es cierto que no voy a hacer más. Pero quiero dejar un mensaje, dejar una huella, sumar, que lo que haga sea bueno. No sé, siento que lo que haga tiene que tener un para qué y que ese para qué sume. Pero trabajar por trabajar y cumplir horario por cumplir horario... no. Hay gente que no lo puede hacer y me disculpo con los que les pueda molestar esta declaración, porque no todos pueden elegir. Yo hoy puedo elegir. Lo digo sin desmerecer lo que venía haciendo", finalizó.