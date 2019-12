El lapidario tuit de Jorge Rial contra un periodista de La Nación

El conductor de Intrusos, Jorge Rial, cruzó al periodista de La Nación, Javier Navia, con un lapidario comentario por el proyecto de Ley de Emergencia Pública.

“Da bronca haber bancando tanto para que la casta judicial y política siga con sus privilegios. Que la movilidad jubilatoria no se la apliquen a jueces y ex funcionarios. Que los diputados aterricen de ultima en las sesiones y se vayan. Que no debatan. Que no les interese nada”, expresó el periodista en su cuenta de Twitter.

No Javier. Me dicen que se demoró en tu casa. Ya te sutúraste la comisura de lo labios después de la succión que le hiciste a @mauriciomacri estos cuatro años. Y no por placer. Obvio https://t.co/7W0mEV73cX — JORGE RIAL (@rialjorge) December 20, 2019

Al cruce, salió Navia quien lo chicaneó con que “debe demorada la moto. Por la lluvia, seguro”.

Rial, ante la respuesta de su colega, no se quedó callado y disparó: “No Javier. Me dicen que se demoró en tu casa.”

“Ya te sutúraste la comisura de lo labios después de la succión que le hiciste a @mauriciomacri estos cuatro años. Y no por placer. Obvio”, lo remató.