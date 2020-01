El insólito hilo de Twitter de Lilita Carrió en donde pide la renegociación de la deuda

La ex diputada Elisa Carrió compartió un insólito hilo de tuits en donde responsabilizó al gobierno actual por la deuda y pidió su renegociación. A la vez, se expresó en contra del consenso fiscal.

La Cámara de Diputados volverá a la actividad esta semana con el tratamiento de la ley enviada por el Poder Ejecutivo para la renegociación de la deuda externa, proyecto que se votará el miércoles en el recinto, un día después de que funcionarios del Ministerio de Economía concurran al Congreso para defender la iniciativa y para responder preguntas de los legisladores.

Será la primera sesión del año, en el marco del período de sesiones extraordinarias y en el temario también está previsto que se incluya tmbién el proyecto de Consenso Fiscal que ya tiene media sanción del Senado.

Por eso, la exlegisladora se refirió a ambos temas. Por un lado, apoyó el proyecto de renegociación pero culpó a la gestión de Alberto Fernández y los tildó de "irresponsables".

"Cuando la Argentina atraviesa una crisis de desconfianza interna y externa producto de torpezas o de actitudes irresponsables de algún gobernador o funcionario actual, tenemos el deber de sacar la renegociación de la deuda del ámbito partidario y actuar unidos habilitando la renegociación, ese fue mi criterio incluso durante el gobierno kirchnerista", escribió.

El oficialismo intentará lograr el respaldo necesario para que salga el proyecto en la Cámara baja, donde el Frente de Todos descuenta que no tendrá problemas en alcanzar el número necesario para ello y así dar una señal clara a los acreedores extranjeros.

Por otro lado, apuntó al consenso fiscal y se mostró en contra. "Lo que no se puede votar es el consenso fiscal porque la no disminución de los ingresos brutos funde a las pymes y clases medias argentinas que dan trabajo, lo mismo que la no suba del mínimo no imponible para ganancias, no vamos a votar en contra del pueblo de la Nación", finalizó.

SI A LA RENEGOCIACIÓN

Cuando la argentina atraviesa una crisis de desconfianza interna y externa producto de torpezas o de actitudes irresponsables de algún gobernador o funcionario actual, tenemos el deber de sacar la renegociación de la deuda del ámbito partidario...(sigue) pic.twitter.com/teCjgXXlcb — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) January 27, 2020

NO AL CONSENSO FISCAL

Lo que no se puede votar es el consenso fiscal porque la no disminución de los ingresos brutos funde a las pymes y clases medias argentinas que dan trabajo, lo mismo que la no suba del mínimo no imponible para ganancias;..(sigue) pic.twitter.com/RszIoqH7cN — Elisa Lilita Carrió (@elisacarrio) January 27, 2020