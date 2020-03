El incómodo momento de Viviana Canosa por una repregunta de Alberto Fernández

En la entrevista que Alberto Fernández le brindó a Viviana Canosa se dio un divertido momento cuando, ante una consulta sobre el gobierno de Mauricio Macri, el actual mandatario le repreguntó a la periodista qué pensaba.

La consulta de la entrevistadora fue por el comentario de Macri sobre el coronavirus y el populismo. Alberto Fernández, rápido, la miró y le repreguntó: "¿vos qué pensás?". En ese momento, se hizo un silencio y después de un par de intentos finalmente se llegó a la respuesta.

Canosa, un poco acorralada, no tuvo más remedio que decir: "Me pareció vergonzoso. Me dio vergüenza ajena y, además un poco desubicado nombrar al coronavirus que es un tema tan delicado".