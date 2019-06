El incómodo momento de Martín Lousteau para entrar a los Martín Fierro

El diputado y esposo de la actriz Carla Petterson, Martín Lousteau, protagonizó un insólito momento cuando no pudo ingresar a entrega de los Premios Martín Fierro 2019 porque perdió la invitación.

“Carla ya está adentro, pero yo no puedo entrar porque me olvidé la entrada”, reveló el ex embajador argentino en Estados Unidos al móvil de Infama.

“Yo siempre soy el marido de Peterson. Mi mujer es una grande”, enfatizó el legislador mientras un integrante del equipo de seguridad del lujoso hotel le abría las puertas a pesar de no tener la tarjeta del evento consigo.

Además de no haber llevado la tarjeta, el político de la Unión Cívica Radical se mostró muy confundido respecto a las puertas de acceso a la ceremonia.