Cuenta DNI: qué descuentos hay este jueves 14 de agosto 2025

En tiempos de ajuste, cada descuento de Cuenta DNI es un paso más en la batalla diaria contra los precios.

En un contexto donde cada peso cuenta, las promociones de Cuenta DNI se volvieron un hábito para miles de bonaerenses que ajustan el bolsillo sin resignar calidad en la compra. Este jueves 14 de agosto de 2025 llega con descuentos en cadenas como Toledo, La Amistad y ChangoMás, además de fuertes rebajas en ferias y mercados.

La herramienta digital del Banco Provincia no solo ofrece rebajas puntuales: también permite financiar en tres cuotas sin interés todos los días, un beneficio que en tiempos de inflación alta equivale a ganarle unos puntos a la suba de precios.

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI vigentes para este jueves

De acuerdo al cronograma oficial de beneficios del Banco Provincia, estas son las promociones activas para hoy:

La Amistad: 10% de descuento con Cuenta DNI.

10% de descuento con Cuenta DNI. Toledo: 20% de descuento con Cuenta DNI.

20% de descuento con Cuenta DNI. ChangoMás (jueves, viernes y sábados): 20% de descuento con Cuenta DNI.

(jueves, viernes y sábados): 20% de descuento con Cuenta DNI. Ferias, mercados y entidades educativas: 40% de descuento con Cuenta DNI.

40% de descuento con Cuenta DNI. Garrafa social: 40% de descuento con Cuenta DNI.

40% de descuento con Cuenta DNI. Todos los días: tres cuotas sin interés con tarjetas de crédito adheridas a Cuenta DNI.

Consejos para aprovechar al máximo las promociones de Cuenta DNI de agosto 2025

Planificar compras grandes para el día del descuento: especialmente en supermercados y tiendas de cercanía.

Combinar con otras promos del comercio: algunos locales aceptan sumar sus propias rebajas.

Usar las tres cuotas sin interés para productos de mayor valor y así preservar liquidez.

Verificar comercios adheridos: no todos los supermercados ni librerías participan, por lo que conviene chequear en la web del Banco Provincia.

¿Dónde consultar los comercios adheridos?

Para saber qué ferias, mercados, comercios y universidades participan de estas promociones de Cuenta DNI de este jueves, se puede consultar el sitio web oficial de Banco Provincia o la sección “Promociones” dentro de la aplicación.

Paso a paso, cómo descargar Cuenta DNI

Para aprovechar estos descuentos, es necesario contar con la aplicación Cuenta DNI instalada en el celular. Para descargarla, seguí estos pasos:

Ingresá a la tienda de aplicaciones (Google Play o App Store). Buscá "Cuenta DNI" y descargá la app. Registrate con tu DNI y datos personales. Vinculá tu cuenta del Banco Provincia y empezá a operar.

Para poder utilizar la aplicación y acceder a sus descuentos, es necesario cumplir con los siguientes requisitos:

Ser mayor de 13 años .

. Tener un DNI argentino vigente .

. Poseer una cuenta en Banco Provincia .

. Contar con un celular con sistema operativo Android o iOS .

. Descargar y registrarse en la app Cuenta DNI con los datos personales requeridos.

¿Qué más se puede hacer con Cuenta DNI?