El impresionante video en el que una luchadora de UFC le quiebra el brazo a su rival

No será la última vez que se vea algo tan escalofriante bajo el marco de este tipo de peleas. Sin embargo, lo que realizó la ex luchadora de UFC Pearl González es algo que no muchas personas se animan a observar. No es apto para impresionables. ¿Qué ocurrió? En una lucha de MMA, la estadounidense le quebró el brazo a su rival, Lilian Borja, provocando que el árbitro pare el combate y le de el mismo por ganado.

Ante los gritos y dolor intenso de Borja, producto de la gran fuerza con la que González tomó su brazo en el suelo, Pearl se proclamó como la ganadora de una jornada en la que más de un espectador no pudo volver a observar las acciones. De este modo, obtuvo su quinta victoria en Invicta Fighting Championships (empresa dedicada a combates de artes mixtas femeninas).

En lo que a UFC respecta, Pearl González no tiene un buen recuerdo. En dicha disciplina, apenas disputó dos combates y perdió ambos. En la actualidad parece haber encontrado una modalidad que le sienta bien más allá de la crueldad con la que es capaz de ganar sus veladas.