El Congreso no sesionará en enero y se postergan las extraordinarias hasta febrero

El gobierno nacional no enviará proyectos de ley al Congreso hasta fin de mes, por lo que las sesiones extraordinarias decretadas por el presidente Alberto Fernández recién se retomarían el 5 o 6 de febrero, según pudo confirmar El Destape de parte de fuentes del Frente de Todos.

Desde Juntos por el Cambio, en tanto, el jefe del interbloque, Mario Negri y el jefe del bloque del PRO, Cristian Ritondo, comunicaron a los suyos que la presidencia de la Cámara baja les avisó que no habrá sesión el 22 de enero, como estaba previsto originalmente. Aseguraron que no saben todavía qué día se retomará la actividad. Si bien barajan el próximo 5 de febrero, sostuvieron que no hay certezas al respecto.

El 21 de diciembre, el gobierno definió ampliar el plazo de las sesiones extraordinarias -que empezaron a regir en el último mes de 2019- hasta el 29 de febrero para incorporar proyectos para modificar las jubilaciones de los integrantes del Poder Judicial y del Servicio Exterior de la Nación.

Así se confirmó tras la aprobación de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva en el marco de la Emergencia Pública. En ese momento el Ejecutivo envió el pedido de ampliación para tratar los regímenes provisionales especiales, vinculados a funcionarios diplomáticos y al Poder Judicial.

Según reveló el diputado del Frente de Todos, Itai Hagman, integrante del Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP), estos últimos dos regímenes tienen una enorme ventaja en cuanto a ingresos respecto del resto. En promedio los diplomáticos obtienen una jubilación superior a los 325 mil pesos mientras que los funcionarios judiciales superan, también en promedio los 228 mil. En cambio, en tercer lugar se encuentran los investigadores científicos y tecnológicos con un ingreso de 107 mil pesos, menos de la mitad que el Poder Judicial.