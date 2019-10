Eduardo Feinmann quiso desmentir a Máximo Kirchner pero quedó en ridículo

El conductor de A24 Eduardo Feinmann intentó desmentir al diputado del FpV Máximo Kirchner con un dato que resultó ser falso.

Durante el acto de la CTA de los Trabajadores, el legislador nacional criticó al presidente Mauricio Macri por haber culpado a los votantes de la derrota electoral de agosto, a lo cual, advirtió: “En 2009, lo vi a Néstor perder y al día siguiente no le echó la culpa a nadie, se puso a trabajar por todos los argentinos”.

Al respecto, Feinmann retrucó: “Es un mentiroso. Al otro día de la elección, su papá, también jefe de la banda, junto con su mamá, actual jefe de la banda criminal, le dijo ‘nos vamos del gobierno, hace las valijas que nos vamos’”.

“¿Usted sabe quién paró al matrimonio presidencial en la Quinta de Olivos? Alberto Fernández, que le dijo que de acá no se va nadie, solo se perdió una elección. En la primer ade cambio que perdieron, se querían ir”, remató.

Sin embargo, esto no podría haber sido jamás así ya que Alberto Fernández ya se había alejado del kirchnerismo en esa época. El ex jefe de gabinete renunció poco tiempo después del voto "no positivo" de Julio Cobos por la resolución 125 sobre retenciones móviles, en julio de 2008. La derrota de Néstor Kirchner con Francisco De Narváez ocurrió en junio de 2009, un año después del alejamiento de Fernández del entonces gobierno. Ese distanciamiento duraría hasta finales de 2017, con el reencuentro entre Alberto y Cristina Kirchner.