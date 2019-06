Dujovne le dijo a los mercados que Macri gana en primera vuelta y lanza la reforma laboral antes de diciembre

El ministro de Hacienda Nicolás Dujovne le dijo a los mercados en Estados Unidos que Mauricio Macri gana en primera vuelta y lanza la reforma laboral.

Lo hizo en reuniones que tuvo en Manhattan. "El ministro viajó con un propósito claro: evitar que algunos fondos comiencen a desprenderse de bonos argentinos ante la incertidumbre electoral. Dujovne tuvo encuentros clave. Uno lo organizó Goldman Sachs, otro el HSBC, también Gramercy y además Blackrock. Hubo una exclusiva cena, donde estuvo gente del poderoso JP Morgan", reveló el periodista Marcelo Bonelli en su columna en Clarín.

"El ministro se mostró “ultra-optimista” y prometió un segundo semestre económicamente holgado", contó. Además, consignó que el ministro Dujovne "en todos las reuniones comenzó con una proclama: “Macri va a ganar en primera vuelta"".

"Y después remató con una promesa: dijo a los inversores que la reforma laboral se va a aprobar entre octubre y diciembre. En otras palabras: se utilizará el actual Congreso, para despejar el inicio del segundo mandato de Macri", relató.

Para eso dijo que cuentan con Miguel Ángel Pichetto. Ahí nombró al vice de la fórmula. Y por otra parte, prometió avanzar en la reforma previsional y otras estructurales.

Según describió Bonelli, "la “sobreactuación” no agradó a sus interlocutores. Los bonos argentinos no acompañaron -esta semana– la gira del equipo económico. En Wall Street quieren que gane Macri. Pero son fríos, pragmáticos y realistas: saben que aún los números no le alcanzan y habría - por ahora -una final con Cristina de bandera verde".