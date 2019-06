El descalabro inflacionario que generó el Gobierno con la megadevaluación todavía sigue impactando en los bolsillos de los sectores más vulnerables. Al día de hoy, ni siquiera dos sueldos mínimos alcanzan para cubrir la canasta básica que delimita la pobreza.

De acuerdo al último informe que brindó el INDEC, la Canasta Básica Total (CBT) para el parámetro de hogar 2 (dos adultos y dos menores de ocho y cinco años) fue de $ 29.493 en abril. El indicador se disparó un 260,53% desde la asunción de Mauricio Macri en diciembre de 2015.

Cuando Cambiemos tomó el poder, la canasta llegaba a los $ 11.320, para fin de 2016 trepó a los $ 13.155 y en diciembre de 2017 había escalado hasta los $ 16.667. Sin embargo, el salto más imponente se dio tras la devaluación de 2018, que llevó la canasta a $ 25.493.

En el medio, los salarios

Medido en dólares, a fines de 2015, un trabajador que cobraba el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM) recibía U$S 608. Las consecuencias de la aplicación del programa económico del Gobierno lo llevaron a U$S 502 en 2016, U$S 533 en 2017, U$S 295 en 2018 y los U$S 277 a tipo de cambio actual. En términos reales, la caída fue del 28,2%

La ecuación es simple tras ver los resultados: dos salarios mínimos no cubren la CBT. Además, con una canasta básica alimentaria de $ 11.844, un SMVyM ($ 12.500) apenas sobrepasa la línea que marca la indigencia.

Ante la falta de acuerdo, el Gobierno había fijado un cronograma de aumentos en cuotas y tramos, que implicó llevar la remuneración a $ 10.700 en septiembre de 2018; a $ 11.300 en diciembre de 2018; a $ 11.300 en marzo de 2019; a $ 11.900 en mayo y a $ 12.500 a partir de junio. Sin embargo, tras la corrida cambiaria de principios de año y para frenar reclamos, Macri adelantó por decreto el monto de junio a marzo.

Ahora, se espera que el sindicalismo se presente a la inminente mesa del salario convocada por el ministro de Producción, Dante Sica, con la idea de plantar una cifra superior a los $ 30.000 y asegurar que los trabajadores sobre pasen la línea de la pobreza