Después de reírse al aire de un chiste sobre una violación, Ricardo Darín dio una insólita justificación

Después de que Ricardo Darín visitara la televisión española junto a su hijo para participar de un popular programa y terminara convalidando un "chiste" que normalizaba la violación de mujeres, el actor argentino salió a desmentir el video.

Tras un cruce en Twitter, el hombre terminó justificando su actitud y aseguró que "no fue así".

"Ojalá el Chino Darín y su padre Ricardo salgan a reconocer que reírse de una violación no está bueno. De lo contrario estaré muy desilusionada", escribió una usuaria arrobando a los actores.

Frente a esto, Darín padre respondió: "No nos reímos de una violación, de hecho nunca escuchamos en el set de tv de qué iba el maldito chiste"

Y justificó: "El ruido en el estudio y la mala comunicación por el teléfono no permitió eso".

"¿Cómo alguien puede reirse de eso?", se preguntó, pese a que en el estudio efectivamente celebraron la "broma".

"Lamento la odiosa confusión, pero te juro que no fue así", afirmó.

no nos reimos de una violacion , de hecho nunca escuchamos en el set de tv de q iba el maldito chiste ...el ruido en el estudio y la mala comunicacion por el telefono no permitio eso. Como alguien puede reirse de eso?? lamento la odiosa confucion , pero te juro q no fue asi .