Despidos en Craveri S.A: Cinco meses de acampe y ninguna respuesta

Se cumplen cinco meses del acampe de los trabajadores de Laboratorios Craveri S.A ubicado en el barrio porteño de Villa del Parque.

Los trabajadores del laboratorio nacional Craveri se encuentran viviendo una situación de conflicto. Ocurre que, el 29 de marzo se despidió a casi 50 empleados, en el marco de una crisis que afirma lo afecta desde hace unos años, y que hizo que tenga desde hace tiempo sus números “en rojo” y haya amenazado con presentarse en concurso preventivo de acreedores. Al día de hoy, los trabajadores y el gremio de la Sanidad siguen acampando frente a las dos sedes capitalinas de la farmacéutica, reclamando una solución a sus reclamos de reincorporación.

“La industria de los medicamentos no está en crisis y no existe disminución del volumen de producción”, aseguran desde el sindicato, que siguen realizando actividades para pedir por los puestos de trabajo. Esta semana, se hará una “jornada de apoyo”, con un festival musical y la presencia de distintos grupo de despedidos, que se solidarizan con los empleados cesanteados. Acusan a los empresarios de no cumplir con las medidas dictadas por las autoridades laborales. Además de Craveri, otro laboratorio sigue con sus planes de ajuste: esta semana Elea- Phoenix volvió a despedir personal, cerca de 100 trabajadores.

El conflicto no cesa, y desde la Comisión Interna reclaman que hace 15 días “la empresa dio un paso más en esa dirección e incorporó personal tercerizado en las líneas productivas de la planta, a través de una agencia empleo temporal”.

Y ratifican: “Lo decimos hace más de un año: Craveri no está en crisis. Lo único en crisis en el Laboratorio son los derechos laborales”.

Sin embargo, los trabajadores, que incluso llevaron su reclamo hasta el Congreso de la Nación aseguran que continuarán hasta la reincorporación total: “Seguimos en vigilia frente a la planta de Teodoro Vilardebo 2855, las 24 horas, de lunes a viernes.No vamos a parar hasta la Victoria”.