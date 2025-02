Oficial: Franco Colapinto confirmó el interés de Red Bull por ficharlo para la Fórmula 1 2025

Colapinto sumó cinco puntos en el campeonato pasado con Williams.

Franco Colapinto fue sin duda la revelación de la temporada pasada en la Fórmula 1 y se convirtió en objeto de interés no solo para los aficionados, sino también para las otras nueve escuderías. Como Williams tenía el cupo ocupado para este 2025 con Carlos Sainz y Alex Albon, el pilarense ya sabía que iba a tener que buscarse un asiento en otro lado para competir en esta temporada, algo que finalmente no sucedió.

Sin asiento, el argentino se convirtió en piloto de reserva de Alpine, aunque también había sonado en Red Bull, sobre todo luego del despido de Sergio “Checo” Pérez por sus pobres resultados del 2024. Todo indicaba que Colapinto podría aterrizar en Racing Bulls para cubrir el ascenso de Liam Lawson a la escudería austriaca, pero los de Faenza escogieron a Isack Hadjar, el francés que había competido con el joven de 21 años en la Fórmula 2.

A pesar de que se rumoreaba sobre el interés de Red Bull por Colapinto, no hubo más señal de eso que la visita de Christian Horner al hospitality de Williams, pero ahora el pilarense reveló que la intención existió de verdad. En una reciente entrevista con Renault Argentina, Franco habló de lo que fueron esas nueve carreras sobre el FW46 y la importancia que tuvo haber dado todo de sí para atraer a otros equipos que puedan darle un asiento para seguir compitiendo.

“Quería mostrar que merezco un asiento en la Fórmula 1, que no fue algo de nueve carreras y nada más sino que era para seguir mucho más. Cuando me subí, sabía que no tenía asiento este año pero quería demostrar lo que podía hacer. Creo que lo hice bien, por eso Flavio, Alpine o Red Bull se mostraron interesados”, afirmó el argentino, que tampoco se olvidó de los errores que tuvo en pista en la temporada pasada.

Y es que si bien tuvo un buen comienzo en Monza y llegó a puntuar en Bakú y Austin, Colapinto sabe que el cierre del campeonato lo dejó en una posición algo complicada. “No fue ideal como terminamos. Pero cuando no tenés un asiento asegurado, querés demostrar lo que podés hacer y cada vuelta vas al 100 por ciento. Si vas al 102, se complica”, remarcó antes de mostrar su agradecimiento a Williams por haberle permitido mostrarse y cumplir su sueño de correr en la F1.

El regreso de Colapinto a la F1

Si bien no tiene asiento para competir en esta temporada, Franco Colapinto estaría en la lista de Alpine para disputar los test de pretemporada en Baréin entre el miércoles 26 y el viernes 28 de este mes, según informó TyC Sports. Por fuera de eso, hay chances de que el argentino pueda regresar en el GP de Miami a inicios de mayo en caso de que Jack Doohan no tenga un buen rendimiento sobre el A525 y el equipo decida reemplazarlo.