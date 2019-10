Debate 2019: el análisis de Luciana Salazar

Luciana Salazar, la modelo y vedette ahora devino en una de las influencers de nuestra política. Por este motivo, era esperable que el domingo del primer debate presidencial iba a ser una de las comentaristas dentro de la red social, caja de resonancia del evento.

De esta manera, “Lulipop” se sumó al hashtag que utilizaron muchos usuarios de la red social del pajarito para escribir sus sensaciones sobre los distintos momentos del debate presidencial.

MÁS INFO Para Pichetto, Macri fue el ganador y Alberto estuvo "agresivo y arrogante"

De esta manera, en su análisis, consideró que Alberto Fernández salió a golpear fuertemente, aseguró que Mauricio Macri se sentiría cómodo en el bloque de Relaciones Internacionales y consideró que José Luis Espert tuvo buenos momentos durante el debate.

De esta manera consideró que Alberto Fernández “arrancó ya con una zurda”. “Los mejores de arranque Alberto Fernández y José Luis Espert“, fueron algunos de tweets de la figura del Bailando 2019.

MÁS INFO El cruce entre Macri y Alberto que cerró el primer debate

En diversas oportunidades en entrevistas realizadas por su nueva faceta de “influencer de la polírica”, Luli dijo que no descarta un futuro como asesora política, hace un tiempo aseguró: “La verdad es que me divierte la política. No no me imagino el día de mañana con un cargo en política porque me parece que uno tiene que estar preparado para eso, pero sí me gustaría poder asesorar a alguien”.