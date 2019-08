Cristina Kirchner se quebró al hablar de La Plata: "Cada lugar me recuerda gente que no está"

La candidata a vicepresidenta Cristina Kirchner se quebró en la presentación del libro Sinceramente en La Plata al hablar de la ciudad donde se recibió de abogada antes de viajar al sur con Néstor Kirchner.

"A mi me cuesta venir a La Plata, porque cada lugar me recuerda gente que no está", afirmó Cristina Kirchner en la charla con Marcelo Figueras desde la Facultad de Periodismo de La Plata.

"Es el lugar donde nací, es el lugar donde nos conocimos (con Néstor Kirchner). Es el lugar donde me pasaron las cosas más lindas y las más feas", afirmó Cristina Kirchner.

La senadora de Unidad Ciudadana no pudo ocultar el dolor y pidió hablar de otro tema en medio de la ovación de los vecinos que fueron a escucharla.