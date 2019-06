Cristina Kirchner contó el exabrupto de un compañero por su frase de Belgrano: "Muy machirulo"

La precandidata a vicepresidenta por el Frente De Todos Cristina Kirchner contó que un compañero le hizo un comentario "machirulo" sobre su frase de haber sido amante del prócer Manuel Belgrano.

"Hubo un comentario machirulo de un buen compañero, no voy a decir quien. Muy machirulamente, un compañero me dijo: ´la verdad que no podrías haber tenido nada con Belgrano, porque era...´. Yo le respondí típico comentario de machirulo cuando una mujer habla bien de otro hombre", afirmó la senadora de Unidad Ciudadana.

"Cuando me dijo eso ahí nomás me lancé a la batalla por Belgrano. El tema es la voz aflautada que tenía Belgrano, hay todo un mito sobre eso", afirmó Cristina desde Chaco donde hizo la presentación.

"A los próceres hay que recordarlos como si fueran hombres y mujeres de carne y hueso. Ese es el verdadero mérito que tienen los patriotas. Belgrano fue un brillante abogado que largó las leyes y empuñó el fusil para pelear por la Patria", había afirmado Cristina en Rosario donde agregó y generó debate: "algo con Belgrano hubiera tenido".