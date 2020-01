Créditos UVA: El Gobierno avanza en la búsqueda de una solución y pide información a los bancos

Luego de congelar las cuotas de los créditos UVA (Unidades de Valor Adquisitivo) durante 30 días, el Gobierno avanza en la búsqueda de una solución para las familias que accedieron a esos créditos hipotecarios. Solicitaron a entidades bancarias que brinden información sobre el estado de situación de cada deudor.

A través de Comunicación "B" 11934, el Banco Central le solicita a las entidades financieras que remitan información de aquellas "personas humanas" que hayan tomado un crédito de estas características. La alta inflación- tras las megadevaluaciones- disparó el valor de la cuota en niveles estratosféricos.

El vencimiento para la presentación de la información será el 20 de enero, señaló la autoridad monetaria. Asimismo, el comunicado agregó que "al momento de la remisión de los datos deberán enviar un correo electrónico dirigido a la casilla régimen.informativo@bcra.gob.ar conteniendo el Nombre, Apellido, Teléfono directo y mail del responsable de la elaboración de la información".

El Gobierno había oficializado el mantenimiento de las cuotas de los créditos UVA durante 30 días. La decisión fue acordada con el Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, y estableció el tope para hipotecados de hasta 140.000 uvas, un techo que no conformó del todo al universo comprometido.

Desde el Frente de Todos ya marcaron la cancha cuando se estipuló la medida en el proyecto de ley de solidaridad social, en la cual se propone llegar a una solución que conforme al deudor como al acreedor. Aunque suene un tanto abstracto, igualmente ya se empieza a delinear un horizonte que puede ser más favorable para las familias.

Fuentes cercanas apuntan a que la prioridad será resguardar principalmente a quienes se vieron engañados por un sistema que se encareció de una manera descomunal. Por eso, no están descartadas propuestas como aplazamiento de pagos, quita de deuda o baja de tasa en un esquema integral.

Sin embargo, remarcaron que cualquier programa debe estar articulado con la reactivación de la economía y la recuperación del poder adquisitivo. “Si no reactivamos y los ingresos no crecen por arriba de la cuota, cualquier cosa que se haga no va a servir. Después vamos a tener las mismas discusiones”, indicaron.

Respecto a una nueva fórmula, el objetivo será reestablecer una unidad de cuenta que acompañe los ingresos de los trabajadores. Un factor superador, que podría darse en paralelo, sería ejercer el control del mercado de la vivienda y el valor del metro cuadrado.

En ese sentido, lo imprescindible para el Gobierno será que no sólo la banca pública acepte las nuevas condiciones, sino que las entidades privadas sean partícipes del esquema que se acuerde.

Como el valor de la UVA se ajusta diariamente por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER), el sistema comenzó a generar problemas entre los tomadores de crédito por la elevada inflación de los últimos años, debido a la caída del poder adquisitivo de la población y a la necesidad de contar cada vez con una proporción mayor de los ingresos familiares para el pago de las cuotas.

La UVA arrancó con un valor de $14,05, que equivalía al costo promedio de construcción de un metro cuadrado, y actualmente, la cifra es de $ 46,53, casi un 230% más. Es por eso que los damnificados agrupados ya pidieron mantener un encuentro con las autoridades y ser incluidos en las negociaciones para alcanzar un acuerdo.

“Rescatamos la medida, PERO RECLAMAMOS LA CONFORMACION DE UNA MESA DE DIALOGO QUE NOS INCLUYA, a fin de ir diagramando una salida definitiva de este sistema. A diferencia de lo que ocurrió con el anterior gobierno, encontramos en esta administración voluntad de diálogo y disposición para ir buscando una salida a esta pesada herencia”, expresó el colectivo Hipotecados UVA. El reloj corre y las familias esperan una respuesta ante la destrucción de sus ingresos durante el macrismo.