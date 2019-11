Golpe de Estado: Crece la violencia y se viven horas decisivas para el gobierno de Evo Morales en Bolivia

Pese a las multitudinarias expresiones de respaldo al gobierno del presidente de Bolivia, Evo Morales, las fuerzas de choque opositoras avanzan sobre las principales ciudades del país, donde la policía se encuentra amotinada. Los manifestantes tomaron medios de comunicación estatales y provocaron destrozos a los domicilios de dirigentes del Movimiento al Socialismo. Se teme que busquen ingresar y tomar la Casa de Gobierno en las próximas horas.

Luego de las elecciones del 20 de octubre, en las que Morales, según el resultado del escrutinio definitivo, triunfó con el 47,08 por ciento de los votos contra el 36,51 del principal candidato opositor, Carlos Mesa, las fuerzas de derecha han intentado deslegitimar la votación y provocar la caída del mandatario reelecto. La estrategia consiste en evitar que se termine la auditoría que lleva adelante la Organización de Estados Americanos (OEA), que tiene previsto dar sus resultados el miércoles 13 y que podría ratificar la victoria del presidente.

La violenta embestida golpista es liderada por Luis Fernando Camacho, presidente del Comité Pro Santa Cruz, quien radicalizó su discurso, se alejó de Mesa y se encuentra en La Paz para exigir la renuncia de Morales. Cuenta con el apoyo de un sector de las Fuerzas de Seguridad y de los grandes medios de comunicación hegemónicos.

No me voy por que tengo un misión y no es tiempo de cobardes, yo me quedo!

No soy delincuente pero tampoco cobarde.

Me voy cuando Evo Morales renuncie!#EvoRenunciaYa #BoliviaUnida https://t.co/tZkncM30UT