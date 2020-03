El coronavirus es un problema a nivel mundial y la pandemia afecta a diferentes regiones del planeta. De hecho, las victimas fatales cada vez son mayores y las cifras de infectados se elevan sustancialmente día tras día.

Sin embargo, países como Estados Unidos aún no han tomado las medidas preventivas correspondientes para evitar expansiones del contagio y ya ha llegado a los 590 fallecidos. De hecho, el vicegobernador de Texas pidió que los abuelos se sacrifiquen y se dejen morir para salvar la economía en medio de la crisis.

Dan Patrick, quien justificó la no aplicación de la cuarentena total en la región norteamericana, manifestó en diálogo con Fox News: "Los abuelos deberían sacrificarse y dejarse morir para salvar la economía en bien de sus nietos y no paralizar el país. Se deben sacrificarse por la economía”.

Our people want to return to work. They will practice Social Distancing and all else, and Seniors will be watched over protectively & lovingly. We can do two things together. THE CURE CANNOT BE WORSE (by far) THAN THE PROBLEM! Congress MUST ACT NOW. We will come back strong!