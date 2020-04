Coronavirus: un asado desató una ola de contagios en un pueblo de Neuquén, que fue aislado

Dos encuentros que rompieron la cuarentena obligatoria generaron una ola de contagios por coronavirus en Loncopué y Las Lajas, ambos pueblos pequeños del centro de Neuquén. Por esta situación, la primera ciudad quedó aislada desde ayer hasta el martes. Si bien las infecciones tuvieron como epicentro dos asados, comenzó a circular un audio que fue desmentido porque no se condice con los datos de la realidad.

En el mensaje dura 2:19 minutos y la supuesta autora es la prima de secretaria de Hacienda de Zapala. Consultada por periodistas de la zona, la funcionaria negó que se trate de un pariente suyo. Puntualmente, se especifica una cadena de de propagación del virus que va desde un viaje desde Chile, hasta la infección masiva en un cumpleaños realizado en otra localidad y el contagio también a un gasista que, al hacer trabajos en otra ciudad, extendió el virus.

El Destape consultó a periodistas y dirigentes de Neuquén y Zapala para clarificar la procedencia del audio y todos coincidieron en que era falso. No sólo porque dio por muerta a la primera persona contagiada – que vive – sino porque no se produjo una fiesta para 60 personas, aunque sí hubo asados pero no vinculan los casos de una ciudad a los de la otra.

Nicolas Gildengers, periodista de Zapala, le comentó a este medio que el primer caso en la zona centro de Neuquén fue el de un hombre ubicado en un paraje llamado La Buitrera, cerca de Las Lajas, quien se encuentra internado con respirador. Él se contagió por un comerciante que efectivamente había viajado a Chile y, a la vuelta, se juntó a comer un asado. Esto ocurrió aproximadamente en la fecha en la que se decretó la cuarentena obligatoria.

El hombre contagiado en el asado llegó al hospital de Zapala, centro de las atenciones, por un accidente doméstico por lo que no lo recibieron con el protocolo establecido ante casos de Covid-19. Al analizarlo, sin embargo, comenzaron a notar que los síntomas coincidían con los del nuevo coronavirus y activaron las recomendaciones de Salud. Los tres médicos que lo atendieron y el personal del nosocomio quedaron aislados, cumplieron con la cuarentena y no fueron positivos.

Lo que sí ocurrió es que, por el fácil contagio del virus, sus familiares se enfermaron, tanto en Las Lajas como en Zapala.

Esta semana, le tocó el turno a Loncopué. Un hombre fue internado, al día siguiente lo hizo una persona allegada y tres días después aparecieron 21 casos. ¿Por qué? Porque se habían reunido para hacer un asado con la cuarentena ya decretada. El episodio, según los medios locales, ocurrió el 22 de marzo.

“Hay gente que no respetó la cuarentena y nos provocó un desastre", dijo a LM Neuquén el intendente de Loncopué, Walter Fonseca. El jueves se determinó el aislamiento de la ciudad hasta el próximo martes, después de que se confirmaran 19 contagiados nuevos y dos muertes. "Se juntaron en zona de chacras, comieron un asado y compartieron una cerveza o un vino de la misma botella", informó el jefe comunal.

Además de esos positivos, hay otras 60 personas aisladas sobre una población total de 6.000 habitantes y la curva de contagios podría crecer.

En Las Lajas, en tanto, hubo 16 positivos que se contagiaron “compartiendo un asado con un amigo que pasaba cada tanto por el pueblo. Así de simple fue el disparador”, explicó la intendenta de la localidad, María Angélica Espinosa.

Zapala es el centro de la provincia y su hospital se amplió, obra que se terminó en medio de la cuarentena y permitió sumar 60 nuevas camas. El hospital militar, en tanto, está operativo pero para casos que no sean Covid-19, informó

Según los datos que proveyó Gildengers en base a los reportes oficiales, en Zapala está internado un paciente de 69 años, oriundo de Las Lajas, en cuidados críticos con requerimientos de asistencia respiratoria mecánica y hemodiálisis, al igual que otro de 36 proveniente de Cutral Co. Además, se registraron contagiados de 69, 63, 46 y 43 años que se encuentran convalecientes, en el domicilio en buen estado general, sin requerimientos de oxígeno.



En Las Lajas, en tanto, un paciente de 25 años está en buen estado general en su domicilio, similar a otros de 73, 52, 51, 37, 27, 25, 21, 18 y 18 años alojados en sus hogares, en buen estado general con síntomas leves, sin requerimientos de oxigenoterapia. En tanto, una persona de 16 años se internó en hospital para garantizar la cuarentena, sin requerimientos de oxigenoterapia, en buen estado general.



Finalmente, en Loncopué hay 22 pacientes de entre 5 y 65 años que están internados en sus domicilios y con buen estado de salud, con contactos estrechos con personas ya diagnosticadas y que fallecieron en el hospital Zapala.