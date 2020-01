Cinthia Fernández hizo un pedido desesperado en sus redes sociales: le robaron sus ahorros

La actriz y bailarina Cinthia Fernández perdió la billetera en un supermercado con una importante suma de dólares que tenía ahorrados.

Fue ella misma quien subió a su Instagram el pedido de solidaridad para recuperar no solo la billetera con el dinero, sino también la documentación de ella y de sus tres hijas.

"Ayer (por el domingo) me olvidé, en el carrito del Jumbo de Escobar, mi billetera. Le pido por favor a la persona que lo encontró que sea honesta y me la devuelva. Tenía dólares, que son nuestros ahorros, necesitaba cambiar ese dinero. Por favor, están denunciados, no los van a poder usar", explicó en su mensaje mientras se quebró en llanto.

Le robaron los ahorros a @cinthifernandez si alguien vio algo o puede ayudarla. Comuníquense con @LosAngeles_ok pic.twitter.com/7FjqC9Yoqo — A N G E L (@AngeldebritoOk) January 6, 2020

La panelista de Los ángeles de la mañana aún sufre por la ruptura amorosa con Martín Baclini, mientras toma fuerzas para criar a sus hijas y seguir luchando y dado el reciente evento, no estaría pasando su mejor momento.

En su Instagram además posteó una foto entre sus stories en la que se la puede ver natural. Y con un dejo de tristeza.

La bailarina recibió muchos mensajes de apoyo en su cuenta de Instagram de parte de sus seguidores.