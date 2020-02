Cineastas denuncian que el macrismo usó $700 millones del INCAA para meterlos en la "bicicleta financiera"

El cineasta Miguel Mato denunció públicamente que el macrismo usó $700 millones del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA) para meterlos en la "bicicleta financiera". Afirmó que "fueron jugados en Lebac y Leliq".

Mato se refirió a las denuncias contra la gestión macrista frente al INCAA: “La gestión de Ralph Hayek en el INCAA tiene cuatro demandas judiciales que hemos iniciado porque fue catastrófico para el cine nacional".

Agregó que “Hayek no presentó los balances del INCAA y cuando lo hizo el consejo federal se negó a firmarlo y avalarlo”. “El Consejo Asesor del INCAA criticó reiteradamente el uso de dinero de forma injustificada”, dijo.

En declaraciones al programa “Habrá consecuencias” de El Destape Radio, el cineasta destacó: “El presupuesto global del INCAA ronda los 2.500 millones de pesos. La mitad se tendria que haber aplicado a producir películas, que es lo que no sucedió. Hay unos 700 millones de pesos del INCAA que fueron jugados en Lebac y Leliq, en bicicleta financiera”.

Además, Mato remarcó: “El INCAA no hizo nada para que se cumpla la cuota de pantalla. Esperemos que las causas contra el ex presidente del INCAA Ralph Hayek no se cajoneen y avancen”.

En 2018, entidades del sector denunciaron la paralización del INCAA. Y una subejecución presupuestaria de 800 millones de pesos. "En los balances del INCAA nos encontramos con que en los años 2016 y 2017 se subejecutaron $764.537.156,40, monto que según las autoridades, se puso en un plazo fijo. Tampoco se dijo dónde se lo invirtió, ni qué interés devengó esa partida. Es decir que el dinero estaba: incumplieron la ley y mintieron en los motivos", se denunció en una nota en portal El Cohete a la Luna.