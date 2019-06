Celso Amorìm, ex canciller de Lula Da Silva y Dilma Rousseff, expresó su apoyo a la fórmula Fernández - Fernández

El ex canciller de Brasil, Celso Amorim, expresó el apoyo del ex presidente Lula Da Silva a la fórmula presidencial Alberto Fernández - Cristina Kirchner y apuntó que del encuentro entre el presidente Mauricio Macri y Jair Bolsonaro "no se puede esperar nada"

"Lula tiene gran estima por Crisitna y es recíproca. Tengo la certeza de que estará muy contento con la fórmula", aseguró el ex funcionario en diálogo con el programa Habrá Consecuencias por El Destape Radio y valoró: "Alberto siempre me pareció una persona muy hábil, capaz y humana. Ha sido una jugada de maestra". Y reafirmó: "Si fuera argentino, los votaría muchas veces”.

LEA MÁS Lula da Silva, a un paso de salir en libertad

Asimismo, el dirigente se refirió a la reunión bilateral entre los presidentes Macri y Bolsonaro y advirtió: “Si uno compara con los encuentros de Alfonsin-Sarney, de Collor-Menem, de lo que se hizo con Lula y los Kirchner y Duhalde, de este encuentro de Macri y Bolsonaro no hay nada que esperar. Macri y Bolsonaro dirigen paises en crisis, no tiene popularidad, toman medidas en contra de las clases populares, es todo muy triste".

"Soy pesimista en el corto plazo pero optimista en el largo plazo. La crisis en Argentina puede derivar en un cambio que sería importante para la región", analizó y destacó que desde Brasil mejoraron "las relaciones económicas entre los países latinoamericanos y con el mundo" aunque comparó que "ahora lo que vemos es la sumisión a la política de Trump".

Por otra parte, el dirigente se refirió a su reunión con el Papa Francisco: “Lo que hablamos con el Papa es la importancia del lawfare en la persecución de los líderes populares. Y también el rol de los medios" y concluyó que "en Latinoamérica hay lawfare. Trump quiere una América Latina que sea el patio trasero de Estados Unidos. Y en eso Bolsonaro es el más activo".