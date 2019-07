Catherine Fulop habló tras el rechazo de su nacionalidad argentina : "Parece que hay gente que me quiere calla"

La modelo Catherine Fulop rompió el silencio tras la resolución de la Justicia de negarle la nacionalidad argentina y sostuvo que la decisión se relaciona a sus dichos políticos de la situación de Venezuela.

"Estoy desconcertada. Se ve que esa jueza ya me juzgó por algo que la justicia no me ha condenado. Que se le va a hacer. Yo tuve unos malos hechos y ya pedí perdón", argumentó la actriz, en un audio enviado al programa "Nosotros a la mañana".

Y continuó: "Yo estaba hablando de otra cosa, de Venezuela. Tengo casi 26 años en Argentina y estoy feliz. Pero lástima por esta especie de mancha. Y lo lamento, todo ha sido por alzar mi bandera venezolana y defender mi tierra por todo lo horrible que está pasando allá. Y parece que hay gente que me quiere callar, que no le conviene que hable".

"Ustedes periodistas deberían averiguar más de esta jueza, y como ella ya hace un juicio de valores que no tiene que ver con el otro hecho", pidió Fulop, en referencia a la magistrada Martina Forns, quien le negó la nacionalidad debido a sus dichos contra el pueblo judío, al considerar, que sus declaraciones poseen “contenido discriminatorio y ofensivo”.

La modelo había iniciado la acción judicial el 6 de junio y el trámite recayó en el juzgado federal a cargo de la magistrada Martina Forns, quien advirtió sobre los comentarios que realizó Fulop en el programa de Marcelo Longobardi en ese momento contra los judíos y se arrepintió. No obstante, la Cámara Federal local rechazó el apartamiento y la obligó a que tramite el pedido de ciudadanía.