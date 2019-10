Campanella rompió la veda para atacar al kirchnerismo en la provincia de Buenos Aires

El director de cine ultramacrista Juan José Campanella rompió la veda electoral al publicar en su cuenta de la red social Twitter un mensaje contra el Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires. La publicación recibió muchas críticas por el tono y por el momento en que lo hizo.

De todas las cosas que no entiendo en la vida, y son muchas, la que más perplejo me deja es cómo los bonaerenses pueden votar al kirchnerismo por sobre Vidal. Le puse garra, eh, lo miro y lo analizo. Tengo empatía. Pero no hay caso. Es como lo de Jim Jones, pero con más gente.