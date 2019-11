Bolivia: Periodista argentino acorraló al golpista Luis Fernando Camacho

El periodista argentino Mariano García realizó rompió el cerco mediático de los grandes medios y le preguntó al golpilsta Luis Fernándo Camacho sobre la ausencia de institucionalidad y el Estado de derecho en Bolivia, luego de que Jeannine Añez se autoproclamara presidenta interina de Bolivia pese a que la Asamblea Legislativa no tuvo quórum.

A la salida del Palacio de Gobierno, el protagonista de las protestas desestabilizadoras festejaba haber impuesto una mandataria interina de manera de facto fue a hablar con la prensa y el movilero marplatense le hizo una serie de preguntas que lo descolocaron.

Camacho: - La paz ha vuelto a los bolivianos. Debemos estar orgullosos de que forma pacífica, valiente y devolviendo a Dios al Palacio, pudimos lograr que la paz vuelva al país.

García: - ¿Qué responde a las personas que lo tratan de golpista?

C: - Son los radicales los que hablan de golpista. No tiramos una sola bala, los muertos son de nuestro lado.

G: - Pero ha habido una represión hace unos minutos hacia la gente que se estaba manifestando.

C: - No. Yo solo vine a meter a Dios al Palacio. No he reprimido a nadie.

G: - ¿Cuando piensan que pueda llegar a normalizarse Bolivia?

C: - Bolivia está normal. Tiene una presidenta. Ha vuelto la paz.

G: - Muy normal no está Camacho, cuando vemos lo que ocurre en las calles. Ayer he llegado a Santa Cruz de la Sierra, su ciudad y veo un panorama muy distinto al que me encuentro aquí en la paz. Hay una país dividido.

C: - No hay un país dividido… Ni diga eso. Haga objetividad.

G: - La objetividad me lleva a que ayer estuve en Santa Cruz de la Sierra y he encontrado una realidad que es muy distinta a la que he encontrado recién en las calles.

C: - Hágalo por Dios, ¿ya?