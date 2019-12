Apelaron el escandaloso fallo que legitimó las "visitas" de espías de la AFI a jueces

El abogado de los Moyano, Daniel Llermanos, apeló el escandaloso fallo del juez federal Ariel Lijo que legitimó las "visitas" de espías de la AFI (Agencia Federal de Inteliegencia) a, por ejemplo, jueces para presionarlos para mandar a detener dirigentes opositores o emitir fallos de acuerdo a sus intereses.

Fue luego de que Lijo sobreseyera a la cúpula de la AFI que presionó al juez Luis Carzoglio para que encarcelara con pruebas falsificadas al sindicalista opositor de Mauricio Macri, Pablo Moyano.

"El juez entendió que la visita se justificaba teniendo en cuenta que Moyano podría poner en peligro la seguridad nacional. Hace 108 años Zapata en México reivindicó los derechos de los campesinos, hoy Comodoro PY reivindica a los servicios ilegales. Cada vez, peor", afirmó una fuente que sigue la causa a El Destape.

A fin de 2018, Carzoglio denunció presiones por parte de Macri a través de dos agentes de inteligencia para que detuviera a Pablo Moyano. Se trató de Juan Sebastián De Stéfano y Fernando Di Pascuale.

De Stéfano, de estrecha vinculación al operador judicial PRO Daniel Angelici. El caso reveló, una vez más, la utilización de la ex SIDE para operaciones mediático-judiciales por parte del Gobierno.

Todo comenzó el 12 de octubre de 2018, cuando el fiscal general adjunto de Lomas de Zamora, Sebastián Scalera pidió la detención de Moyano. El juez Carzoglio desestimó el pedido cuatro días más tarde. Alegó que no había motivos para detenerlo preventivamente y denunció a la Procuración General bonaerense, a cargo de Julio Conte Grand, por filtrar información privada de su vida persona. Tras su decisión, Carzoglio manifestó que sufrió amenazas y recordó el paso de dos de agentes de la AFI por su despacho.

En su apelación, Llermanos afirma: "No es exagerado decirlo, pero no se llevó a cabo ni una sola medida tendiente a esclarecer un hecho ESCANDALOSO como el “apriete” al Juez Carzoglio y el “armado” de la Causa de Independiente. No se citó al ex Agente de Inteligencia que denunció presiones para “fabricar” pruebas en ese expediente ni al Juez que llevaba adelante el trámite".