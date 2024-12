Fuga de presos en CABA: enojo y silencio táctico en el larretismo por la raspada de Jorge Macri

Un nuevo cruce de Jorge Macri a Horacio Rodríguez Larreta reavivó la interna en el PRO en la Ciudad de Buenos Aires, el distrito que más le preocupa a Mauricio Macri cuidar en las elecciones 2025 frente al avance de Javier Milei. Esta vez fue la fuga de detenidos la que generó una crítica del actual jefe de Gobierno sobre su antecesor, a quien acompañó en el Gabinete en su último año de gestión. Aunque en la mesa chica del recientemente casado cayó mal el cuestionamiento, por ahora no piensan en una contraofensiva y mantienen un silencio tiempista.

“Hasta ahora se escaparon menos presos que en el último año de gestión de Horacio Rodríguez Larreta”, lanzó Jorge Macri ante la consulta de Radio Mitre sobre las recientes fugas en las comisarías porteñas. Según apuntaron a El Destape desde Uspallata sobre el detalle de esa frase, “este año hubo 10% menos de fugas con un 37% más de detenciones. Eso muestra que tuvimos un 40% más de efectividad”. Como consecuencia, se echó al asesor de la cartera de Seguridad, Sebastián Vela, y al director de Alcaidías de la Policía de la Ciudad, comisario mayor Adrián Ochoa. Con irónica inocencia, dando a entender un posible blindaje mediático a Larreta, Jorge Macri sumó: “No sé por qué ese año hubo mucha menos publicidad que este”.

En el larretismo molestó el comentario porque se trató del ex ministro de Gobierno de Rodríguez Larreta durante dos años por lo que, entienden, no debería desentenderse de lo que ocurrió aunque no haya sido su área. A ese cargo arribó en diciembre de 2021 tras un acuerdo para bajar su postulación en provincia de Buenos Aires en la elección de medio término. “Sería bueno que alguien le recuerde a Jorge que fue ministro de Horacio, por ende es bastante responsable de eso también”, apuntaron cerca de Larreta sin confirmar ni desmentir el dato.

El larretismo calificó como “inexplicable” el nuevo embate, pero prefirieron masticar bronca y guardar silencio. Una de las razones que pudo haber aplacado el enojo fue que hubo contactos privados para calmar las aguas. “Pidieron disculpas como hacen siempre. Jorge dice esas cosas y después manda a otros a disculparse”, confiaron a El Destape cerca de Larreta con algo de exasperación. El contacto no lo hizo Jorge Macri sino desde su entorno.

Uno de los funcionarios de primera línea del gabinete porteño que mantiene contacto con Larreta es Néstor Grindetti. Si bien ambos tienen buena relación, desde el entorno del Jefe de Gabinete porteño afirmaron que “en esta oportunidad” no hablaron.

El silencio del larretismo es solo momentáneo. Concentrado en la fundación Movimiento al Desarrollo (MAD), desde donde apunta a una construcción amplia y diversa sin el macrismo ni bullrichismo que se acercó a Milei, todavía no rompió con el PRO y mantienen las formas. “Ya vamos a empezar a responder. Tiempo al tiempo”, advirtieron en la antesala de un año electoral.

De cara al año electoral, en Uspallata ven en la seguridad una de las áreas que pretenden cuidar porque creen que será uno de los puntos críticos por donde pasará la discusión y más si se define el desdoblamiento. Va en sintonía con el lema del “orden público” que instalaron desde que asumieron para estar en sintonía con Milei. De hecho, el ministro a cargo, Waldo Wolff, es uno de los nombres que suena como candidato el año que viene junto a María Eugenia Vidal. Es uno de los pocos voceros que sale en medios para hablar de ese y otros temas.

También en los pasillos de la sede de Gobierno no ven de momento a Rodríguez Larreta compitiendo. Mientras que en el equipo del ex Jefe de Gobierno no desterraron esa posibilidad: "Hoy es 50 y 50". Y se envalentonaron: "Si siguen jodiendo, esas chances crecen".

Pelea Macri-Larreta: capítulo dos

No fue la primera vez que Macri salió a cruzar a quien fuera su jefe. Cerca suyo no dudan en afirmar que entre ellos dos “está todo mal” y “no hay onda”. En julio informó que se había iniciado una investigación interna por presuntas irregularidades en la preadjudicación por la licitación de las grúas. “Alguien hizo algo impropio”, lanzó y luego le bajó la espuma al afirmar que “el conflicto es con Moyano” y que “no hubo nada raro” porque tenía “absoluta tranquilidad en todo lo que hizo Horacio”. Su comentario iba direccionado “al accionar de algún funcionario” de ese momento.

En ese momento, Larreta salió a responder recién con la aclaración pública de Macri y que hubo “desinformación” por parte de la actual administración porteña. No habló antes, marcó, porque quería “evitar confrontaciones”. En esta ocasión, mientras disfruta de su luna de miel en China con Milagros Maylin, no hablará ni tampoco lo harán sus dirigentes más cercanos como la senadora Guadalupe Tagliaferri, el diputado Álvaro González o los legisladores Emmanuel Ferrario y Claudio Romero. Entre los cercanos también destacan los ex ministros de Cambiemos Hernán Lacunza y Pablo Avelluto.

De todos modos, en privado, transmiten enojo por el nuevo ataque. “Inexplicable lo de Jorge”, soltó un fiel colaborador de Larreta a El Destape. “Debe ser para tapar la deficiencia de gestión”, deslizó como hipótesis porque en ese sector del PRO aseguran que hay descontento social con el estado de la Ciudad.

Según pudo confirmar El Destape de distintas fuentes que estuvieron en ambas administraciones y que conocen el funcionamiento de la gestión desde que Mauricio Macri ganó en 2007, el primer semestre fue el peor para el PRO en términos de imagen. Se trata de un “CABAGES” o “trackeo” -según el interlocutor- que se realiza de forma semestral y es el informe pormenorizado que analiza cada área de la gestión. Desde que lo pensó Marcos Peña hasta hoy, cuando están los resultados sobre la mesa, es el momento más tenso de cada ministro porque se pone bajo la lupa su trabajo en los últimos seis meses. Allí se conoce la percepción y valoración que la ciudadanía tenía de áreas como higiene y limpieza, educación, transporte, salud y seguridad, entre otras. “Es la mejor encuesta que tiene el gobierno sobre funcionamiento de la Ciudad”, graficó un ex funcionario que tenía acceso privilegiado a esa información.

El comienzo de la gestión macrista fue accidentado por situaciones meteorológicas que provocaron destrozos y calles anegadas. A eso se le sumó problemas con la recolección de basura, el dengue y un incremento de personas en situación de calle por la situación económica del país. Si bien varios de esos temas no son adjudicables a la gestión macrista, la respuesta sí y bastaba con caminar por algunos barrios para ver que meses después de las fuertes tormentas del verano todavía había ramas en algunas veredas. En Ciudad admiten que el comienzo no fue óptimo, pero cuestionan que la gestión había quedado abandonada porque Larreta estaba concentrado en la campaña nacional.

Larreta se fue diez días a China junto a su esposa no solo por placer sino también con agenda de trabajo. Milagros Maylin tenía agendada una serie de reuniones en torno a un proyecto en el que trabaja vinculado a la “economía plateada", que es un mercado emergente que busca atender las necesidades de los adultos mayores y que proyecta generar dos millones de empleos en la próxima década en la región según estimaciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). A fines de la semana que viene volverán a la Ciudad de Buenos Aires, donde pasarán las fiestas y empezará a proyectar su próximo año, año de elecciones.