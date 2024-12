Llega la Navidad: a cuánto vende el pan dulce Maru Botana para las fiestas

Llega la Navidad y Maru Botana ya avisó a cuánto venderá el pan dulce.

Diciembre ya está acá y con él llega la búsqueda del pan dulce perfecto para las fiestas. Maru Botana, una de las cocineras más queridas, se robó la atención con sus dos versiones de este clásico navideño. La chef afirmó que su pan dulce es “casero y artesanal, hecho con amor y con la receta que no falla”.

Recientemente, Maru compartió el paso a paso de su receta, así que cualquiera puede intentar replicar su delicioso pan dulce. Este año, la cocinera ofreció dos opciones irresistibles: el pan dulce tradicional repleto de frutas como almendras, castañas, nueces, ciruelas, cascaritas de naranja azucarada y pasas de uva. La cobertura es un lujazo de glacé de limón, adornado con frutas secas azucaradas.

Por otro lado, Maru también presentó su pan dulce con trozos de chocolate, tanto dentro como en la cobertura, que se convirtió en un éxito entre quienes prefirieron el sabor de este clásico con un toque diferente. Ambas versiones tienen un precio de $35.000 por kilo, y vienen en una presentación muy linda, listas para compartir o como un regalo especial.

Los amantes del pan dulce pueden conseguirlo en los locales de Maru Botana Dulce y Salado en varios puntos de Buenos Aires: La Aldea, Pilar, Belgrano y Barrancas de Belgrano, entre otros. Pero eso no fue todo, Maru también tiene un menú navideño que vale la pena considerar para enriquecer las mesas festivas.

Cuáles son las variedades que tiene Maru Botana para Navidad

Al revisar su carta, se pudieron encontrar tortas variadas que también sumaron opciones dulces para estas fiestas, todas a $9900 la porción, con las tortas enteras por encima de los $40.000. Entre las delicias se destacaron la Balcarce, el brownie con merengue, cheesecake, chocotorta, lemon pie y más. ¡Es un verdadero festín para disfrutar en familia y con amigos!

