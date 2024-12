Nelson Castro se animó a contar lo que pasó con Matías Martin en un avión: "Con su esposa"

Nelson Castro y una historia inesperada con Matías Martin.

Nelson Castro es uno de los periodistas con más trayectoria dentro de la televisión argentina y viene de ser entrevistado en el programa de Sebastián Wainraich por El Trece. Allí reveló una historia desconocida que despertó todo tipo de reacciones en el ambiente por lo que pasó con Matías Martin y su esposa en pleno avión.

En la emisión del lunes 4 de diciembre, Nelson Castro visitó el ciclo La Noche Perfecta que conduce Sebastián Wainraich. El conductor de Telenoche solo repasó distintos aspectos de su carrera en los medios, sino que aprovechó el momento para revelar una anécdota que incluye al periodista Matías Martin.

La historia se remonta a un episodio ocurrido años atrás y tuvo que ejecutar sus conocimientos de médico, carrera de la que se recibió además de la de periodista. "Finalmente terminó siendo divertido porque no pasó nada. Primero porque no sabía que estábamos viajando en la misma fila (con Matías Martin). Yo viajaba con mi mamá y él viajaba con su esposa", dijo en primera instancia.

"Se escucha un ruido tremendo y se había caído alguien al lado de él. Entonces piden un médico. Siempre uno tiene la esperanza de no ser el único y no había nadie más que yo", agregó. El primer paciente, que había tomado un cocktail de pastillas pra dormir y alcohol y se desmayó, fue atendido con éxito, pero no se esperaba lo que pasó tiempo después: una pasajera tenía baja presión y se había descompensado una azafata. "Todo terminó bien, sino es una situación dramática y muy tensionada", comentó.

Nelson Castro se pudrió de Milei y le dio donde más le duele al aire: "No tiene"

Nelson Castro volvió a opinar sobre la realidad política argentina y lanzó fulminantes declaraciones contra el presidente Javier Milei. El periodista, de reconocida ideología antikirchnerista, le soltó la mano a la derecha libertaria, se rebeló contra las privatizaciones de las universidades públicas y le advirtió al economista: "No se va a poder".

En una entrevista con el periodista Pablo Montagna en Radio Rivadavia, Nelson Castro defendió la educación pública y cruzó al presidente Javier Milei, remarcando: "Los dichos del Presidente respecto a la educación pública son una muestra de ignorancia tremenda. Hoy a la universidad pública van chicos de todos los estratos sociales. El Presidente se quedó con el extracto político… Creer que ese es todo el tema y generar esta situación de angustia e incertidumbre marca una supina ignorancia del Presidente de este problema que realmente alarma, porque cuando se tiene este nivel de ignorancia, la posibilidad de resolver el problema es nulo".

"El Presidente debería ir a las facultades. Debería ver, así como debería ver lo que se hace en el CONICET, y desprenderse del tema político. Pero no porque no exista, sino porque no es la realidad del día a día", agregó Nelson Castro. Por otro lado, el periodista citó a Sarmiento a raíz del uso político que le dio Javier Milei al prócer argentino: “Ayer se hizo el acto por el aniversario de la asunción de Sarmiento, quien aumentó la inversión en educación. El Presidente debería aprender sobre lo que hizo Sarmiento. La universidad pública no se va a poder privatizar. Es algo irrealizable. No está viendo el Presidente, como consecuencia de su nivel de confrontación, es una discusión sobre contenido universitario, tipos de carrera".

Por último, Nelson Castro indicó en tono crítico: "Hay que hacer un análisis de qué pasa con las deserciones académicas. Hay debates que están en el mundo y que no ocurren. Hay docentes de primer nivel que pudiendo estar trabajando en todo el mundo, se han quedado en Argentina. Todo eso tiene un valor que cuando el presidente se expresa, se desecha mostrando un nivel de ignorancia”.