Aníbal Pachano se metió en la polémica con Clarín y defendió a Marcelo Tinelli

El mediático coreógrafo Aníbal Pachano reapareció en televisión y no dudó en poner sus manos en el fuego por Marcelo Tinelli, acusado de usar un vuelo sanitario para que le lleve una valija de pertenencias a Esquel. "Yo a Tinelli lo quiero y lo aprecio mucho. Nos conocemos hace muchísimos años. La verdad, es un tipazo. De su vida puede hacer lo que quiera", apuntó.

"Cuando volví de Chile me llevaron a un hotel del centro para estar aislado. Me revisaron y les pedí que por favor me hicieran el hisopado si se podía. Yo ya me había dado la vacuna de la gripe por prevención y ahora me di la de la neumonía. Luego, a la semana, me dieron el alta y el martes me avisaron que el resultado del hisopado dio negativo", confesó aliviado en el magazine Los ángeles de la mañana, a raíz de su retorno a Argentina.

Luego de mencionar que pasa la cuarentena "limpiando y cocinando rico", Pachano contó que lo que más le afecta es no poder trabajar. "Cuando la producción (en referencia a la versión chilena del 'Bailando') decidió levantar el programa como medida preventiva, me afectó bastante. Me pareció acertado porque no se podía seguir corriendo riesgos pero estaba muy enganchado con el programa. Era un éxito", manifestó.

En cuanto al cruce de Tinelli a Clarín, al que acusó de mentir por difundir la noticia, el mediático no dudo en dar su opinión al respecto: "Yo a Tinelli lo quiero y lo aprecio mucho. Nos conocemos hace muchísimos años. La verdad, es un tipazo. De su vida puede hacer lo que quiera. Esta casa donde esta parando en Esquel es una casa que tiene hace muchísimos años. No es una novedad y si tiene su avión privado y viaja, a mi me importa tres rábanos porque se lo ganó trabajando. Yo banco a Tinelli porque es una persona que le da trabajo a todo el mundo".