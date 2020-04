Alfredo Casero siente "vergüenza de ser argentino"

Alfredo Casero volvió a arremeter contra el gobierno de Alberto Fernández, como suele hacer cada vez que da una entrevista, y añadió un malestar que siente por su condición de ser argentino.

“Hoy por hoy me piden a mí que pongan mi vida en mano de gente que no tiene un rumbo claro. Yo no les pido un rumbo claro, y los gráficos y filminas del otro día son vergonzosos. Que salgan Uruguay y Chile a decir que son mentira es horroroso para mí, es vergonzoso ser argentino", sostuvo el ex humorista, en diálogo con Terapia de Noticias.

En esa línea, añadió: "Imaginate un tipo que tiene 30 o 60 empleados. Imaginate que te digan: 'Ustedes van a tener que ganar menos porque son miserables'. Y miserable es aquél que vive en la miseria, pero él está hablando de los miserables que administran la miseria, y estos que levantan el dedo administran la miseria”.

“Tengo todo el derecho del mundo a decirle a los presidentes de las Cámaras que son unos miserables”, disparó el humorista, pidiendo por más controles y criticando que al gobierno “no se le cayó una puta idea” frente a la problemática, esperando que estas “salgan de Alberto Fernández”. “Si vos permitís que un solo tipo diga lo que hay que hacer, no hay democracia”, sumó.

Además, afirmando que no quiere “hablar sin saber”, el comediante indicó que está preocupado por sentirse constantemente agredido como ciudadano y no poder defenderse. “Conozco mucha gente que no puede seguir pagando sueldos, es una situación dolorosa. Se desmoronan un montón de cosas de acá al futuro. Y se acaban un montón de formatos que pusieron a gente en el poder, como la dádiva”, sostuvo.

“Yo trabajo con otras cosas y haciendo mis propios shows desde 2013. En televisión he trabajado muy poco, lo he hecho con Adrián Suar. En realidad, a mí, personalmente, me importa un pedo y me interesa más el mundo que la gente del espectáculo, y no soy la voz de ellos”, concluyó.