Alejandro Fantino apuntó contra Marcelo Tinelli y lo calificó de "vigilante"

El conductor Alejandro Fantino salió al cruce de su colega Marcelo Tinelli por sus quejas contra los periodistas del Grupo Clarín y lo acuso de "vigilante" por un supuesto llamado del empresario a las autoridades del Grupo Clarín.

Luego de que Clarín publicara una denuncia contra Tinelli por el presunto uso de un vuelo humanitario para trasladar una valija suya desde Buenos Aires a Esquel, el presentador de Showmatch estalló contra el diario y desató una polémica que cada vez suma más actores en la televisión. Esta vez, fue Fantino el que se metió en el medio y apuntó contra el presidente de San Lorenzo.

"Tal vez hay una característica que a Tinelli -le decimos Marcelo, pero es Tinelli- no sé si o le cuesta entender o tal vez no entienda el periodismo de esa manera, que es que un periodista respeta una línea editorial, porque todo medio tiene un línea editorial", comenzó.

E ironizó: "Debo respetar una línea editorial, porque si yo quisiera hacer la propia línea editorial debería comprarme un canal. Ahora, dentro de esa línea editorial no es que vos estás escribiendo algo o vas a decir algo y cuando te corriste de algo que no piensan los de arriba, sacan un palo y hacen 'plim' y te meten en la cabeza. No, no es así".

En esa línea, estableció una comparación al considerarse entre "los siete conductores con buena llegada a los que manejan este grupo (América)". "Si mañana Guillermo Andino, Mariano Iúdica, Intratables o Animales Sueltos dijera algo porque yo me "mando una macana" porque rompo la cuarentena qué voy a hacer. ¿Voy a llamar a Daniel Vila o voy a llamar a Claudio Belocopitt para que bajen los que están diciendo?". cuestionó.

El relator de fútbol insistió en que "tal vez la explicación haya que buscarla en el enojo que provoca en muchos colegas hacer sonar el teléfono para arriba" y disparó: "En mi barrio le llamamos 'vigilanteada' y cuando en mi barrio vigilanteabas, no te invitábamos más a jugar al fútbol 5 y comíamos el asadito solos sin invitar al vigilante".

"Tal vez no hay que buscar mucho en súper guerras y es una cuestión mucho más chiquita. 'Ah, ¿así que levantás un teléfono y me hacés meter un chirlo? Bueno, yo te contesto de esta otra manera'. Ayer le contestó Leuco, que no es lo mismo que el diario Clarín", concluyó.