Alejandro Bercovich y José Luis Chilavert se cruzaron en la pelea menos pensada

El periodista Alejandro Bercovich se cruzó con el ex arquero José Luis Félix Chilavert en Twitter y se dijeron de todo en la pelea menos pensada.

La insólita pelea comenzó cuando el economista le respondió un tweet al ex gerente de C5N Federico Maya (quien echó a Roberto Navarro del canal) en el que estaba nombrado el ex guardameta de Vélez Sarsfield.

"Te iba a contestar algo feo sobre tu ídolo gordo y facho pero me sacaste una sonrisa con tu nueva bio, Pacino", disparó Bercovich.

Y 'Chila' no tardó en aparecer para contestarle: "Orgulloso de ser un gordo feliz y No tener el cerebro atrofiado y podrido por el zurdaje y encima tenes varios patas de lana en el armario. Éxitos".

El periodista recogió el guante una vez más y le reprochó la actitud "infantil" al arquero paraguayo. "Cierto, además de gordo y facho me faltó infantil y machista", cuestionó.

Pero cuando parecía que todo estaba cerrado, el ex Vélez lanzó una de sus frases más conocidas: "Los gordos somos felices y No vivimos del Estado como vos,fracasado.Tu no has ganado nada,solo cuernos".

Los comentarios a la insólita pelea no se hicieron esperar y fueron bastante repartidos. A las críticas sobre las repudiables opiniones políticas de Chilavert también se sumaron los cuestionamientos al conductor por su gordofobia.