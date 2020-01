Alberto Fernández: “Mauricio Macri se llevó todo el dinero de los jubilados para financiarse”

El presidente Alberto Fernández lanzó una fuerte acusación contra el ex mandatario Mauricio Macri por el estado en que se encuentra el Fondo de Garantía de Sustentabilidad y arremetió contras las corporaciones.

En una extensa entrevista en El Cohete a la Luna, el mandatario se refirió a la decisión de actualizar las retenciones al advertir que “es una necesidad del país”. Además, habló sobre la reacción que tuvo el Campo por esta decisión.

“Nos gustaría no aumentarle los impuestos a nadie. Pero es el resultado de lo que ha quedado después de Macri. Esto sí hay que tenerlo en cuenta”, aseveró Fernández en diálogo con el periodista Horacio Verbitzky.

Asimismo, apuntó que “hay que decirles a los jubilados que el Fondo de Garantía de Sustentabilidad está formado en un 70% por papeles del Estado” y denunció que “Macri se llevó todo el dinero de los jubilados para financiarse”.

“¿Cómo recomponemos esa caja, si no es cobrando más impuestos? ¿Y a quiénes se los podemos cobrar? A los que más tienen, a los que están en mejor situación. ¿Y quiénes son los que están en mejor situación? Los que pueden exportar y cobrar dólares. Yo espero que lo entiendan, porque no es un ataque al campo, que es un socio muy importante para el crecimiento argentino. Para enfrentar sus compromisos, la Argentina necesita dólares, porque no los imprime. Solamente los obtiene cuando exporta. ¿Quién exporta? El petróleo, la minería y el campo. Son los tres sectores más exigidos”, explicó.

En ese sentido, manifestó que “siempre” ha creído “en la política del diálogo” lo cual “no” va a cambiar, pero advirtió: “También sé que soy el Presidente y tengo el poder, que no me lo dio ninguna corporación sino la gente. Y si no nos ponemos de acuerdo, tendré que ejercer el poder”.