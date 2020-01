Alberto Fernández aseguró que Argentina está llena de "agoreros y odiadores"

El presidente Alberto Fernández afirmó que la Argentina está llena de "agoreros y odiadores", pero destacó que los integrantes del Frente de Todos están unidos "por el amor de la gente", al presentar en el partido de Moreno un programa que apunta a realizar arreglos edilicios en escuelas bonaerenses con mano de obra de la economía popular.

"Tenemos que aprender la importancia de que nadie nos divida. En la Argentina, lamentablemente, está lleno de agoreros, de odiadores, pero nosotros nos unimos convocados por el amor de nuestra gente. Es por ese amor, no es por otra cosa, que hoy estamos acá", resaltó Fernández.

Durante el acto del que participó con el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, y ministros del Gabinete, el jefe de Estado volvió a destacar la "generosidad" de la vicepresidenta Cristina Kirchner, y dijo que sin ella "tal vez hoy no" estaban "celebrando esto". En relación a esto, enfatizó:"No estoy acá para quitarles derechos, estoy acá para restituirles derechos. Eso es lo que creo yo, es lo que cree Cristina y es lo que creen todos los que están acá. No se desalienten, no bajen los brazos, nunca más nos separemos"

En otro tramo de su discurso, Fernández se refirió a la explosión en una escuela de Moreno que se llevó la vida de Sandra Calamano y Rubén Rodríguez. El jefe de Estado consideró que ese episodio es algo que debe "avergonzar" a la sociedad, ya que -según dijo- "no es posible que en el siglo XXI uno se muera en el mismo lugar donde va a buscar su sustento diario".

"En este plan de mejorar las condiciones edilicias de las escuela dimos un paso más en conjunto, y llamamos a los amigos de la economía popular. Les dijimos `en todas esas obras que suponen poner en orden a los colegios necesitamos que ustedes pongan manos a las obras`", detalló.

En la primera fila del Club Recreativo Los Indios, lo escucharon los dirigentes sociales Juan Grabois, Esteban "Gringo" Castro y Emilio Pérsico, entre otros. En una crítica al gobierno de Mauricio Macri, el Presidente apuntó: "Uno puede pensar la Argentina como la concibieron hasta el 10 de diciembre, donde algunos creían que en la Argentina sobraban 20 millones de personas. En la Argentina cabemos todos, todos tenemos que encontrar nuestro futuro y nuestro destino. Eso es lo que creemos todos los que estamos aquí".

Además, el jefe de Estado resaltó: "Sepan ustedes que siempre cada cosa que hago, cada cosa que pienso, lo hago pensando en ustedes. No voy a estar en paz hasta saber que cada día hay menos pobres en la Argentina".

El programa se implementará en las provincias de Buenos Aires, Tucumán, La Rioja, Misiones, Chaco, Santa Fe, Catamarca, Chubut, Salta y Córdoba, y se firmarán convenios con los municipios de Rosario y de la ciudad de Córdoba.