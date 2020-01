La UCR cruzó a Mauricio Macri por culpar a sus asesores por la deuda y la crisis

Mauricio Macri reapareció en medio de sus vacaciones, pero sus polémicos dichos no ayudan a que pueda mantenerse como uno de los líderes de esa alianza. Tras desentenderse por la responsabilidad de la crisis que dejó, dos dirigentes de la Unión Cívica Radical lo cruzaron.

El vicepresidente de la UCR, Federico Storani, criticó los dichos del exPresidente y afirmó que, en los últimos cuatro años, "se gobernó de una forma completamente sectaria y cerrada", y le sugirió al ex mandatario que "lo primero que tiene que hacer es una auto-crítica".

En diálogo con El Destape Radio, Storani aseguró que Macri "fue incapaz de combatir la inflación, a pesar de que dijo que era sencillo", y criticó la falta de anticipación que tuvo el ex mandatario ante la crisis socio-económica:"Si hay un estadista de verdad, tiene que anticiparse a esos escenarios, no esperar a que todo se incendie". Otro aspecto que resaltó Storani de forma negativa fue la ambigüedad en la posición que tuvo Macri con respecto al golpe de estado en Bolivia.

Por otro lado, el dirigente de la UCR realizó una autocrítica y sostuvo que, durante los primeros años de la gestión de Cambiemos, algunos miembros del radicalismo "fueron extremadamente complacientes". "Hicieron un seguimiento acrítico a pesar de que éramos muchos los que reclamábamos una posición más firme del partido respecto a su historia", añadió.

Por otro lado, aunque en la misma sintonía, el presidente de la Convención Nacional de la UCR, Jorge Sappia, lanzó: "Macri no tiene idea de lo que habla. No tiene espíritu autocrítico. Dejó una inflación suprema y una deuda monstruosa". En ese sentido, profundizó: "El gobierno de Macri fue incapaz. No me sorprenden las tonterías del ex presidente. Nos prometió pobreza 0 y los resultados están a la vista".

En declaraciones a El Destape Radio, el ex ministro de Trabajo de la provincia de Córdoba opinó sobre el futuro del radicalismo: "Cambiemos murió el 27 de octubre. Ya no tiene sentido seguir hablando de Cambiemos, no existe más. Tenemos que sacar al Comité Nacional de ese ámbito". No obstante, Sappia aseveró: "la dirigencia radical no tiene voluntad de que esto cambie".

Por último, el dirigente radical se desligó del gobierno anterior: "El radicalismo no fue parte del gobierno de Cambiemos. El Comité Nacional del radicalismo apoyó al gobierno de Macri a cambio de nada. La UCR no fue objeto de consulta y la dirigencia radical se prestó a una sumisión silenciosa". En ese tono, Sappia argumentó: "El radicalismo no tiene nada que ver con estos derechosos y conservadores que gobernaron el país durante los últimos cuatro años".