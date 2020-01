Alberto Fernández afirmó que consulta cosas con Cristina Kirchner porque le "importa su opinión"

El presidente Alberto Fernández afirmó este domingo que consulta "mil" cosas con la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ya que le "importa su opinión", y consideró que "lo raro, lo imperdonable, sería que no la consultase".

"La verdad es que es imposible que yo no hable con Cristina, es imposible. A veces me pregunto, si vos tuvieras la posibilidad de contar con el consejo de alguien que estuvo en tu lugar durante ocho años… ¿Prescindirías?", enfatizó el Presidente en declaraciones a El Cohete a La Luna.

Ante el pedido de que enumere cinco cosas que haya consultado con Cristina Fernández desde que asumió la Presidencia, respondió: "No, mil".

"Muchas más de las cinco (cosas) que te dije, porque me importa su opinión, porque Cristina (Fernández) aporta, no resta", resaltó el jefe de Estado, y cuestionó: "¿Por qué tanto lío? Lo raro, imperdonable sería que no la consultase. Sería un soberbio, sería un necio".

En ese sentido, agregó: "Si además ese alguien es una persona de la que fuiste su amigo, que nos distanciamos y recuperamos la amistad, ¿prescindirías? Si además ese alguien, es alguien que va en el mismo sentido que vos, ¿prescindirías?".

Respecto a los temas que consultó con la ex presidenta, enumeró: "Cómo encarar el tema de la AFI, mucho de economía, la Ley de Emergencia, en su momento consulté con ella cuando hablamos de incorporar algunas personas como (el ministro de Obras Públicas, Gabriel) Katopodis o (el ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible Juan) Cabandié, lo hablé con ella".

"El tema con el Fondo (Monetario Internacional), las conversaciones que tuve con (la titular del FMI) Kristalina (Georgieva) y con (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump", amplió el Presidente.

Por último, dijo haberse "dado cuenta de que el modo es trabajar juntos, seguir juntos" porque la "división" del peronismo "le hizo un enorme daño a la Argentina", y sentenció: "Yo aprendí, dos veces no me pasa".

Consultado sobre si la vicepresidenta aprendió que deben trabajar en conjunto, concluyó: "Yo creo que sí. Todos aprendimos".