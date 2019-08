Alberto Fernández a The Wall Street Journal: "Argentina está en un default virtual y escondido"

El candidato a presidente del Frente de Todos, Alberto Fernández, aseguró en una entrevista con el diario estadounidense The Wall Street Journal que la Argentina "está en un default virtual y escondido". Los dichos del ex jefe de Gabinete ratifican la postura que viene manteniendo hace meses y que había expresado luego de la reunión con representantes del Fondo Monetario Internacional a fin de junio. Además, ante uno de los principales medios económicos del mundo, el ex funcionario agregó que ahora "no hay nadie que tome la deuda argentina, ni nadie que pueda pagarla".

A principios de esta semana, el gobierno de Mauricio Macri extendió unilateralmente el plazo de vencimiento de todos los papeles a corto plazo y dijo que quiere "reperfilar" la deuda con el Fondo Monetario Internacional, después de que el Tesoro no pudiera renovar sus obligaciones con el sector privado.

"La crisis actual es un caso de deja vu", dijo al recordar el colapso financiero que sufrió el país en 2001 y que provocó el impago de 100.000 millones de dólares de deuda pública, un récord en aquel momento, y agregó que "sus desacuerdos con las condiciones del FMI también son similares".

Fernández afirmó: "Lo que quiero que entiendan en el FMI es que son culpables de esta situación. Fue un acto de complicidad con la administración Macri. Fue la campaña de reelección más cara de la humanidad, y le dieron dinero a un gastador compulsivo".

En el artículo se destaca que Fernández "dejó en claro que no apoya las medidas de austeridad de Macri para equilibrar el presupuesto del gobierno, que estaban entre las condiciones acordadas con el FMI".

Por otro lado, el medio norteamericano recuerda que "Argentina ha incumplido ocho veces su deuda externa a lo largo de sus 200 años de historia" y "ha recibido cerca de 30 paquetes de apoyo del FMI, que ha tenido una relación inestable con anteriores líderes peronistas".

El candidato presidencial ya le había advertido al FMI la situación económica del país en la reunión que tuvieron hace dos meses. En esa ocasión, Fernández, consideró hoy la economía se encontraba en un "default encubierto" y había asegurado que si el Fondo "no hubiera asistido a la Argentina, no se podría haber pagado nada porque el país no exporta".