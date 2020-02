Adriana Salgueiro: "Tengo un grado mínimo de cáncer de piel"

A raíz del estado de salud de Antonio Gasalla, del quien aún no hay un diagnóstico oficial, pero se habló de que tiene graves problemas en su piel, Adriana Salgueiro estuvo en el foco de atención por sus propios problemas.

''Yo tengo Epiteliomas, que es un grado de cáncer de piel, pero en mi caso es el mínimo, tengo que hacerme un mapeo de lunares y del cuerpo, donde cuando detectan algo sospechoso, te hacen una biopsia, y si no pinta bien, te lo operan y lo sacan’’, reveló en el programa Confrontados.

Salgueiro contó que se lo diagnosticaron hace alrededor de diez años y que desde entonces tiene cada seis meses continuos chequeos: ''Por este motivo tuve que dejar de tomar sol y cama solar, yo me mataba con el sol y es residual,se va juntando con el tiempo, yo ya hace 20 años que no tomo sol y aún hoy me siguen saliendo, es más la semana pasada me saqué uno en el brazo, y me tomaron una biopsia de la espalda’’.

Con los controles y el tratamiento la actriz lo va manejando porque su casa es el más leve, pero Gasalla tendría el mismo problema pero en un grado más extremo y eso le trae consecuencia que lo debilitan.

Adriana aconsejó y pidió que se cuiden del sol, porque es un mal hábito que trae muchas consecuencias